عمليات البصرة تحل "أقدم نزاع عشائري" وتعتقل تجار مخدرات

وقال مدنف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "القوات الأمنية ومن خلال المعلومات الاستخبارية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين بتجارة المخدرات في مناطق السيبة وأبو الخصيب"، مشيراً إلى أنه "بجهود أبناء المحافظة تمكنا من حل نزاع عشائري دام لأكثر من عشرين سنة ويعتبر اقدم نزاع عشائري في البصرة".وأشار إلى أن "قيادة العمليات أصدرت أوامرها وأنهت جميع الاستعدادات الأمنية الأحياء المناسبات الدينية خلال شهر رمضان المبارك خصوصا جرح واستشهاد الإمام علي علية السلام"، مبيناً أن "القوات الأمنية مع أي قرار تتخذه لجنة الصحة والسلامة في عملية فرض حظر التجول من عدمه ضمن قاطع المسؤولية خلال الفترة المقبلة".وأكد مدنف، أن "القوات الأمنية مستمرة في مطاردة العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة وقانون العمل العراقي وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة وإنصاف الشباب البصري لإيجاد فرص العمل في المحافظة".