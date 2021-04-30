اعتقال 12 إرهابياً وتدمير أوكار وضبط أسلحة لداعش في ديالى

وقالت الوكالة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية القاضية بتفعيل الجهد الاستخباري المبني على أسس علمية وعملية، مما يسهم في الإيقاع بالمجرمين والمطلوبين للقضاء وتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة والإرهاب في جميع محافظات البلاد".وأضاف البيان، أنه "بناءً على التداعيات الأمنية الأخيرة في محافظة ديالى وآخرها الخروقات الأمنية في تفجير العبوات الناسفة بمناطق العبارة وابي صيدا، التي راح ضحيتها شهداء من الأجهزة الأمنية والمواطنين، وما يمكن أن تحدثه هذه الخروقات من تأثير على السلم المجتمعي وما شخصته الأجهزة المعنية بوجود اخفاق واضح في الجهد الاستخباري بديالى وعدم قدرة مدير استخبارات المحافظة على القيام بواجبه وفق المطلوب وضعفه في إدارة الازمة هناك".وأشار إلى أنه "بناءً على ما تم ذكره آنفا فقد صدرت الأوامر بإعفاء مدير الاستخبارات في ديالى، ومتابعة العمل من قبل السيد وكيل الاستخبارات شخصيا، وبالفعل فقد تم تحقيق نجاحات استخبارية أسفرت عن القبض على ١٢ إرهابياً وتدمير العديد من الأوكار وضبط أسلحة متنوعة واعتدة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وعبوات ناسفة".