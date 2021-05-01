بحوزته هويات مزورة.. القبض على متهم محكوم 5 سنوات غيابيا في بغداد

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد توفر معلومات لدى مكتب مكافحة إجرام البياع حول وجود شخص يقوم بتزوير أرقام العجلات ومعاملات العجلات غير الأصولية بدون أوليات، وبعد تدقيق المعلومات والتأكد من صحتها وأخذ الموافقات القضائية تم مداهمة دار المتهم والقبض عليه وضبطت بحوزته مجموعة من الهويات المزورة، ومعاملات السيارات، ولوحات مرورية مزورة، إضافة الى مسدس ولدى تدقيق مطلوبيته تبين أنه محكوم غيابيا لمدة خمس سنوات عن قضية أخرى".واضاف البيان انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف عن قيامه بعمليات التزوير وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 298/289 من قانون العقوبات".