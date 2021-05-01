الكشف عن الحصيلة النهائية لاحداث الطارمية فجر اليوم

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "احداث قضاء الطارمية بالعاصمة، اسفرت عن مقتل 3 ضباط و3 جنود، بالاضافة الى اصابة 3 جنود بجروح متفاوتة".واضاف المصدر انه "تم ارسال تعزيزات عسكرية الى قضاء الطارمية، بالاضافة الى ان القوات الامنية تشن حملة تفتيش كبرى بمشاركة طيران الجيش".وفي وقت سابق، قالت خلية الإعلام الأمني ان عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي".