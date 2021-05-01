الاستخبارات: القبض على مسؤول الاوكار في صحراء الانبار

بيان للمديرية تلقته السومرية نيوز" ذكر انه بعملية نوعية تاتي مكملة لمهامها في ملاحقة الخلايا النائمة لداعش وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة الالي ٣٠ من القاء القبض على احد عناصر الخلايا النائمة والمسؤول عن الاوكار وتجهيزاتها في ناحية الرمانه بمنطقة البو حردان بصحراء جزيرة الانبار .وكانت شقيقته وأولادها ممن يعملون بما يسمى ديوان ( الحسبة ) التابع الى داعش.وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب