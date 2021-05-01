بعد ساعة من الجريمة.. اعتقال متهم صوب مواطناً بطلق ناري في بغداد

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بعد الاستخبار من السيطرة المركزية بوجود شخص مصاب ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الكاظمية التابع لقيادة شرطة بغداد تم الانتقال إلى محل الحادث وتبين أن هناك شخص مصاب بطلق ناري في البطن".وأشار البيان إلى أنه "على الفور وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير قسم شرطة الكاظمية للبحث عن المتهم الذي لاذ بالفرار"، مبيناً أنه "تم جمع المعلومات وتدقيقها والاستدلال على مكان اختباء المتهم وبعد اخذ الموافقات القضائية تم القاء القبض عليهم بعد ساعة واحدة فقط من قيامه بالجريمة".ولفتت القيادة إلى "ضبط السلاح الناري المستخدم بالجريمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".