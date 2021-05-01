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صد "تعرضين" على الحشد والجيش في ديالى
أمن
2021-05-01 | 15:25
1,224 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، السبت، بصد تعرضين على مرابطتين للحشد والجيش في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم صد تعرض على مرابطة للحشد في منطقة كباشي اطراف السعدية".
وأضاف المصدر أنه "تم صد تعرض آخر في بناحية بهرز على الجيش دون خسائر".
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