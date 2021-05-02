القبض على عدد من المتهمين بقضايا محتلفة في البصرة

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز افواج الطوارئ التابعة لها وباسناد اقسام وشعب ومراكز المديرية تمكنت من اجراء عدد من الممارسات التي تضمنت نصب السيطرات المفاجئة ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسة والفرعية في عموم المحافظة".وذكرت المديرية ان "الممارسات الامنية اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة وضبط اسلحة و٥ عجلات و١٠٢ دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".