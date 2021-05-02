المثنى.. استنفار امني بعد هروب مدانين بالارهاب وتجارة المخدرات من احد السجون

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "سجن الهلال في محافظة المثنى شهد عملية فرار جماعية لسجناء مدانين بالارهاب وتجارة المخدرات"، لافتا الى ان "قوات الامن في المحافظة استنفرت واجرت عملية بحث واسعة تمكنت على اثرها من اعتقال أحد التجار الهاربين".واضاف المصدر ان "قائد عمليات سومر اللواء الركن جواد عباس وجه بتوقيف جميع الضباط والمراتب في سجن الهلال لحين اكمال التحقيقات معهم"،واكد المصدر "اغلاق جميع مداخل مخارج المحافظة واستمرار عمليات البحث عن الهاربين".