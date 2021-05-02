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تفاصيل جديدة عن عملية فرار نزلاء من سجن الهلال في المثنى

أمن

2021-05-02 | 02:39
تفاصيل جديدة عن عملية فرار نزلاء من سجن الهلال في المثنى
12,688 مشاهدة

اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الاحد، القاء القبض على ١٠ من السجناء الهاربين من سجن قضاء الهلال، مؤكدا استنفار القوات الأمنية لإلقاء القبض على جميع الهاربين.

وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "21 سجيناً ممن يتاجرون بالمخدرات هربوا بعد الساعة الثالثة فجرا من سجن الهلال بعد أن اعتدوا على أحد حراس البوابة الرئيسة للسجن"، مشيرا الى القاء القبض على ١٠ منهم".

وبين المحافظ انه "وجه بحجز القوة المسؤولة عن المركز، وهم من قسم مكافحة المخدرات المرتبط اداريا بوزارة الداخلية ولا يرتبط بمديرية شرطة المحافظة، للتحقيق معهم في أسباب هروب السجناء وما اذا كانت عملية الهروب ناتجة عن أهمال أم متعمدة".
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