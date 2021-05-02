العثور على كدس اسلحة داخل مغارة وضبط عبوات ناسفة في الانبار

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من قيادة عمليات الانبار في منطقة شمال الكيلو ١٦٠ تمكنت من العثور على مغارة تحتوي على كدس اسلحة لعصابات داعش".واضاف البيان انه وفي السياق ذاته، "تمكنت قوة من نفس القيادة في منطقة الشهابي الاولى قضاء الكرمة من العثور على ١٢عبوة ناسفة على شكل صفيحة و٢٠عبوة ناسفة على شكل بطل غاز".وتابع ان "العمليتين تأتيان في اطار ملاحقة التنظيمات الارهابية ومنعها من المساس بامن المواطنين".