القبض على 15 متهما بقضايا مختلفة في ميسان

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ثمانية من ضمن المتهمين الملقى القبض عليهم مطلوبين وفق أحكام المادة (٤٣٠) التهديد، ومتهم بجريمة النصب والاحتيال".واشار البيان الى ان "بقية المعتقلين مطلوبين بتهمة التجاوز على اراضي الدولة وحسب قرار المادة (١٥٤) ق.ع".ولفت الى انه "تم إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل".