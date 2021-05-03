انطلاق عملية امنية مشتركة لتطهير جزيرة الحضر

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من الفرقة 20 وخلية الصقور في قيادة عمليات غرب نينوى نفذت واجبا لتفتيش وتطهير والقاء القبض على المطلوبين في جزيرة الحضر".واشار البيان الى ان القوة تمكنت من القاء القبض على 2 من المطلوبين، والعثور على عجلة تابعة لعناصر داعش مخبئة تحت الحشائش وتحمل ارزاقا، اضافة الى 6 قنابر هاون عيار 120 ملم و حزام ناسف مغطى بالرمال في احد الدور".وتابع "كما تم العثور على نفق تم معالجته من قبل القوة الجوية يحتوي على مضافة فيها عدد من الاغطية و الملابس ومولد كهربائي و عدد من الموبايلات"، مؤكدا "تفجير المضافة و الكدس موقعيا ومصادرة العجلة".