الأمن الوطني يطيح بامرأتين تتاجران بالعملة المزيفة في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مفارز الأمن الوطني في ذي قار بالاشتراك مع سرية سوات ومركز شرطة الفهود ألقت القبض صباح اليوم على امرأتين متهمتين رئيسيتين بالمتاجرة في العملة المزيفة في قضاء الفهود"، مبيناً أن "أوامر قضائية صدرت وفق المادة ( 281) من قانون العقوبات بحق عدد من المتهمين بتهمة المتاجرة والتعامل بالعملة المزيفة وبناءً على ذلك القي القبض على المتهمتين".وأشارت إلى أنه "تم إحالتهما إلى الجهات المختصة لعرضهما على القضاء لإكمال باقي الاجراءات التحقيقية بحقهما".