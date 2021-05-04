محافظ النجف يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

وقال الياسري في بيان ورد للسومرية نيوز، "نعلن نجاح الخطة الامنية والخدمية لزيارة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وليالي القدر المباركة وبمشاركة الجميع".وقدم الياسري الشكر لـ"جميع العاملين في انجاح هذه الزيارة بدءا من القوات في قيادة شرطة المحافظة قائد شرطة المحافظة وجميع القادة الامنيين الابطال ضباطا ومنتسبين وفرقة الامام علي القتالية وابطال الحشد والقوات الضيفية الساندة والعاملين في القطاعات الخدمية ودوائرنا الخدمية البلدية والصحة والكهرباء والماء والمجاري والنقل والمتطوعين وبقية الدوائر الاخرى".وتابع محافظ النجف، "نقدر الجهود الكبيرة للعتبة العلوية المقدسة وامانة مسجد الكوفة المعظم وبقية المزارات كافة، ونشكر المواكب الحسينية من محافظة النجف وبقية المحافظات والعشائر والبيوتات التي وقفت وساندت وقدم الدعم للزائرين لاحياء هذه الذكرى الاليمة".