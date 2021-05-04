ضبط 8كغ من المواد المخدرة في ميسان

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز من قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية وخلال إجراء الممارسات الأمنية وتفتيش المركبات والمارين عبرها تمكنت من ضبط كميه تقدر بـــ (٦ كليو غرام) من مادة الحشيش و(٢ كيلو غرام) من الكريستال المخدر و ( ١٢) انبولة زجاجية تستخدم لتعاطي المواد المخدرة عثر عليها أثناء التفتيش الدقيق في إحدى العجلات المارة عبر سيطرات القاطع الجنوبي للمحافظة - سيطرة قلعة صالح ، وإعتقال حائزيها".وأشارت إلى "إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".