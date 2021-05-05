وكالة الاستخبارات: الاطاحة بعصابتين تتاجران بالعملة المزيفة والمخدرات

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابتين تتاجران بالعملة المزيفة والمكونة من اربعة متهمين وبالجرم المشهود.وذلك بعد نصب كمين محكم لهم والاطاحة بهم ، وقد تم ضبط مبلغ ومقدارة(١٠٠٠٠) دولار امريكي مزيف لدى و كمية من المواد المخدرة نوع كرستال لدى العصابة الاولى في محافظة كركوك ، فيما تم ضبط مبلغ ومقداره خمسة ملايين وتسعين الف دينار عراقي مزيف لدى العصابة الثانية في محافظة بغداد.حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق احكام المادة (٥٢) بنك مركز وحسب قرار السيد قاضي التحقيق.