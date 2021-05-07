الخلية تعلن العثور على كدس عتاد لداعش في الانبار

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قوة من فوج طوارئ الانبار السابع وقوة من استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، واجب بحث وتفتيش في منطقة الصكره التابعة لقضاء عنه بمحافظة الانبار".وأشارت إلى أنه "تم العثور على ٢٠ رمانة هجومي و٧ اعتدة نوع ٥'١٤ ملم و حاوية و١٤ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و٢٧ عيار ٦٠ملم و٢٢ عتاد مقاومة طائرات، و٣ سبحة تفجير وبازوكة و٢٤ عبوة على شكل صفيحة محلية الصنع"، مبينة أنه "تم تفجير الكدس من قبل القوه المنفذة للواجب دون حادث يذكر".