الاعرجي ينفي وجود قوات اجنبية مقاتلة في قاعدة بلد الجوية

ونفى الاعرجي خلال تصريح للسومرية نيوز" وجود اي قوات اجنبية مقاتلة داخل القاعدة الجوية، باستثناء الشركات الاجنبية المدنية التي تتواجد وفق عقود رسمية مع الحكومة الاتحادية، والتي تعمل على صيانة الطائرات الحربية وتدريب الكوادر العراقية على الجوانب الفنية الخاصة باعمل الصيانة.واضاف الاعرجي ان الزيارة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة القاعدة الجوية والاطلاع ميدانيا على سير الاعمال الخاصة بصيانة الطائرات ولقاء الضباط والمسؤولين فيها.