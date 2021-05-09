شرطة البصرة تطارد مثيري النزاعات العشائرية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها نفذت حمل أمنية لبسط الأمن وملاحقة المجرمين لاسيما مثيري النزاعات العشائرية ولمنع انتشار السلاح المنفلت شمال المحافظة"، مبينة أن "قوة مشتركة تابعة لها نفذت واجبا للبحث عن السلاح ومطاردة المجرمين، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة".وأكدت، أن "هذا الواجب هو جزء من الحملة التي ستستمر في المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية المسلحة".