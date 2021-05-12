الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 4000 حبة كبتاجون في الانبار

وقال الجهاز في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "نتيجة لتكثيف الجهد الأمني والاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين ادى الى الإيقاع بأحد تجار المخدرات، وضبط بحوزته (4000) حبة مخدرة نوع (كبتاكون) ينوي توزيعها على ارجاء المحافظة".وأشارت إلى أنه "جرى تدوين اقواله اصولياً بعدما اعترف بتعاطيه وترويجه للمواد المخدرة، اذ تمت احالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".