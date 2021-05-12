بالصور.. مصادمات بين محتجين وقوات أمنية في كربلاء

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بوقوع مصادمات بين محتجين وقوات أمنية في في شارع التربية وسط كربلاء.

وطالب المحتجون، بحسب مصدر أمني، بالكشف عن قتلة الناشط المدني "ايهاب الوزني" الذي قتل على يد مسلحين في كربلاء قبل أيام.