جرحى بانفجار سيارة مفخخة في الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع جرحى؛ جراء انفجار سيارة مفخخة، في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيارة مفخخة، انفجرت ضمن قضاء حديثة في محافظة الانبار".



وأشار إلى "وقوع 9 جرحى نتيجة الانفجار".