وكالة الاستخبارات: القبض على مبتز إلكتروني للابتزازة (٢٢)فتاة في ميسان

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على مبتز إلكتروني للابتزازة (٢٢)فتاة في محافظة ميسان.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود بلاغ عن وجود عملية ابتزاز لاحدى الفتيات في محافظة ميسان، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبأشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم الذي اقدم على ابتزاز احدى الفتيات واخذ مبلغ مالي ومقدارة (70) مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان، ان "قد اعترف من خلال التحقيقات معه قيامة بالجرم اعلاه و قيامه بـ (٢٢) عملية ابتزاز اخرى في المحافظة وبمساعدة والدته وزوجها الذي تم القبض عليهما بعد مداهمة منزلهما في المحافظة ذاتها من قبل المفارز اعلاه والذي اعترف زوج والدته قيامه بأبتزاز عدد كبير من الفتيات وكذلك على عدة سرقات بنفس المحافظة".

وتابع انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".