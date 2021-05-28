جريحان من الحشد بتعرض داعشي في ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة منتسبين اثنين من الحشد الشعبي، بتعرض داعشي في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحشد الشعبي صد تعرضا داعشيا في محافظة ديالى".



وأضاف، أن "التعرض أسفر عن إصابة منتسبين من الحشد".

