الكشف عن تسرب ٦ عوائل من الدواعش القادمين من سوريا "في وضح النهار "

وقالت دخيل في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الخامس والعشرين من ايار الجاري دخلت الى العراق حافلات نقل حديثة ومكيفة وبحماية القوات الامنية العراقية وادارة العمليات المشتركة ومستشارية الامن الوطني تقلُ ١٠٠ عائلة ( نساء واطفال ) من عوائل داعش، وتم ايواؤهم في مخيم الجدعة جنوب الموصل"، مشيرة الى ان "الوجبة الاولى والتي تضم ٣٠ الف فرد كانت تضم ١٠٠ عائلة وصل منها ٩٤ عائلة فقط الى مخيم الجدعة".وانتقدت دخيل خطوة الحكومة بارجاع تلك العائلات من مخيم الهول، مؤكدة ان "الخطوة تمثل تجاهلا واستخفافا بمأساة المجتمع الايزيدي بشكل خاص والعراقيين عامة".ودعت دخيل الحكومة "لتبيان أسباب وظروف تسرب ٦ عوائل من هؤلاء عند الحدود العراقية السورية في وضح النهار وبوجود قوة امنية كبيرة برفقة هذه العوائل"، متساءلة بالقول "هل تضمن الحكومة عدم تسرب عوائل اخرى من مخيم الجدعة وعدم تواصل عناصر داعش الموجودين داخل العراق مع عوائلهم التي وصلت معززة مكرمة الى الجدعة".