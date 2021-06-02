ضحيتها طفلة "مشردة".. جريمة بشعة تهز بغداد (فيديو)

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الأربعاء، القبض على مجرمين اثنين اغتصبا طفلة مشردة وقاما بقتلها قبل ثلاث سنوات، في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

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