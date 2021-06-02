بالفيديو.. العمليات المشتركة تكشف لـ"السومرية" تفاصيل عن زيارتي البصرة وذي قار

كشف نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات الأمنية في سجن الناصرية (الحوت) المركزي، فيما أشار إلى أنه تم توجيه القيادات الأمنية في محافظة البصرة بتحديث الخطط الأمنية هناك.

التفاصيل في الفيديو أدناه: