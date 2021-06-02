الأمن يلاحق مروجي ومتعاطي المخدرات ويعتقل 3 منهم في محافظتين

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على ( 3 ) متهمين، اثنين منهم في كركوك والثالث في كربلاء، وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".وأشارت إلى أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات"، مبينة أن "هذا الواجب جاء بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات".