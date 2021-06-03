بالصور.. الغانمي وأبو رغيف يتفقدان موقع "انفجار الكاظمية"

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتفقد وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف موقع "انفجار الكاظمية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 14 شخصاً بانفجار "اسطوانة غاز" قرب مطعم في الكاظمية شمالي بغداد.