شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

تمكنت مفارز قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض علي عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة ألقت القبض على متهم بالقتل، فيما نفذت (٢١) أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، وكذلك تم إلقاء القبض على عشرين متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".

واضاف البيان، ان "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ نفذت ثلاثون أمرا لإلقاء القبض وفق مواد قانونية مختلفة.

بدورها تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من القبض على متهم مطلوب وفق المادة ١١٩ ق ع ، وضبط سبعة عشرة مخالفا مع عجلة، و عجلة أخرى عليها إشارة حجز، والقبض على متهمين اثنين اجنبيا الجنسية لانتهاء فترة الإقامة، وكذلك ضبط ست عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وفقا للبيان.

وتابع ان "مفارز قسم شرطة أمانة بغداد تمكنت من إزالة (٢١) تجاوزا، فيما ألقت مفارز قسم شرطة الأحداث القبض على اثنين وعشرين متسولا".