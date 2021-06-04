بالوثيقة: الداخلية تحسم الجدل بشأن طبيعة انفجار الكاظمية

كشفت وزارة الداخلية - قسم المتفجرات، اليوم الجمعة، سبب الانفجار الذي وقع في مدينة الكاظمي شمالي بغداد.



وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزارة واطلعت عليها السومرية نيوز، فان تبين وجود أثر TNT في موقع الانفجار.

الوثيقة ادناه:

