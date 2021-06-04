حصيلة نوعية لعمليات الجيش العراقي في خمسة أيام

وقال رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة العمليات العسكرية لأبطال الجيش العراقي، للفترة من 29 آيار ولغاية 4 حزيران 2021، كانت كالأتي: القاء القبض على 178 مطلوباً، بينهم 5 متسللين من الحدود السورية، و قتل ارهابيان، بالإضافة إلى معالجة 134عبوة ناسفة، وإحباط 32 عملية تهريب".وأشار إلى "ضبط مايلي 31 وكراً و مخبأ، و 29 كدس، و 50 كغم من مادة C4".وتنفذ القوات العراقية بشتى أصنافها عمليات عسكرية تكاد تكون بصورة شبه يومية تستهدف خلايا تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد.