الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهمين يتاجران بالآثار وسط بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه " وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية ، من القاء القبض على متهمين بحوزتهما قطعة اثرية قديمة ومسدس نوع ستار 9 ملم" ، مشيرة الى ان "العملية تمت بناءً على معلومات مؤكدة بنقطة تواجدهما التي تم نصب كمين لهما في منطقة الكرادة ببغداد والقاء القبض عليهما بالجرم المشهود".واضافت انه " تم تسليمهما مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية اصولياً" .