عمليات البصرة تعلن إنشاء خلية استخبارية لتعقب المطلوبين

اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، اليوم السبت، إنشاء خلية استخبارية متكاملة تعمل على تعقب المطلوبين وفق نظام واجهزة اتصالات حديثة.

وقال الماجدي في بيان تلقته السومرية نيوز، "قطعنا شوطا كبيرا في الحد من النزاعات العشائرية ونحظى بدعم كبير من قبل الشارع البصري".

وأضاف، "قواتنا الأمنية تقوم بعمليات نوعية في مطاردة المطلوبين للقضاء خصوصا المناطق البعيدة والنائية التي أصبحت ملاذ أمن للمطلوبين والخارجين على القانون".

واشار الماجدي الى أن "القوات الامنية تمكنت من إعتقال وإلقاء القبض على المئات من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة إعداد كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذلك أنواع مختلفة من الاعتدة خلال الفترة القليلة الماضية".

ولفت الى أن "القوات الأمنية قامت بتنفيذ عدد كبير من الواجبات في مجال مذكرات إلقاء القبض وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات".

وتابع الماجدي: "نعمل على تفعيل الجانب الاستخباري وإنشاء خلية استخبارية متكاملة تعمل على تعقب المطلوبين وفق نظام واجهزة اتصالات حديثة بالتعاون مع جهات أمنية مختصة".