بعد الهجوم على البيشمركة.. دعوات الى التعاون بين بغداد واربيل لايقاف "البككة" عند حدوده

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "العمل الاجرامي الذي نفذته اليوم قوات حزب العمال ضد مقاتلي التدخل السريع التابعين الى وزارة البيشمركة في حكومة الاقليم، ليس الاول، على اعتبار انه منذ فترة طويلة تتعرض قوات البيشمركة الى هجمات واستفزازات شبه يومية من قبل حزب العمال في مختلف المناطق"، مبينا ان "تحركات هذا التنظيم تعطي المبررات الى تركيا رغم انها مبررات واهية لكنها تبقى مبررات مطروحة لانتهاك العراق وتعرض مواطني اقليم كردستان للضرر بسببها".واضاف الفيلي، أن "حادثة اليوم هي انذار خطر للجميع في حكومتي بغداد وإقليم كردستان، للتعاون الوثيق وتنسيق الجهود لايقاف نشاط هذا التنظيم عند حدوده، وان تحترم سيادة العراق وان لا تكون مصدر قلق لجوار العراق"، لافتا الى ان "التدخل التركي وتحركات حزب العمال الكردستاني يلحقون ضررا كبيراً وجسيما ولا يقل خطرا عن الأضرار التي تسببت بها تنظيمات داعش الارهابي".وكان وكيل وزارة البيشمركة في إقليم كردستان سربست لزكين، اعلن اليوم السبت، مقتل وإصابة 9 من البيشمركة نتيجة كمين نصبه مسلحو حزب العمال (البككة) في جبل متينا أمام قضاء العمادية في محافظة دهوك.