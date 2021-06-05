استدراج العقل المدبر لهروب سجناء المثنى والإطاحة به في النجف

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد توفر معلومات من خلال مصادر عن وجود احد الهاربين من سجن المثنى في المحافظة تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح حسن الفرعون ومدير مكافحة الاجرام في النجف وضباط ومنتسبي مكتب مكافحة إجرام الغري وبعد نصب كمين محكم له من خلال استدراجه إلى إحدى الصيرفات في المحافظة تم القبض عليه".وإضافت المديرية، أن "الهارب يعد العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن المثنى وانه محكوم بالسجن المؤبد"، مشيرة إلى أنه "تم احالته لجهة الطلب لينال جزائه العادل".