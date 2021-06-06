القبض على متهمين بتعاطي المخدرات في البصرة والانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة المخدرات تمكنت من القبض على متهمين اثنين في محافظة البصرة، وآخر في محافظة الانبار".واضافت أن "المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة نوع كبتاجون إضافة إلى أدوات التعاطي".واشارت الى "احالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات".ولفتت المديرية الى أن "هذه الواجبات جاءت بناءً على المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".