بالصور: الأمن الوطني يضبط نحو مليون ونصف علبة دواء مهربة في بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، ضبط نحو مليون ونصف علبة دواء مهربة ومنتهية الصلاحية في منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد.

الجهاز قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة الجولات الميدانية المكثفة التي يُنظمها جهاز الأمن الوطني ببغداد وباقي المحافظات لمتابعة الواقع الطبي، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز الجهاز في بغداد بالتعاون مع دائرة صحة الكرخ من ضبط نحو (مليون ونصف) علبة دواء مهربةٍ ومنتهية الصلاحية في احد مذاخر الادوية بمنطقة الحارثية".

واضاف البيان ان "المفارز الامنية سلمت المضبوطات الى الجهات ذات العلاقة لإتلافها وفق محاضر رسمية، وتدوين اقوال المخالفين اصولياً، ومن ثم احالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".