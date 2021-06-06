حصيلة نوعية لقيادة عمليات بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة والعثور على كدس من الأسلحة والاعتدة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات بغداد فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، حيث نتج عنها ضبط أسلحة غير مرخصة والقبض على (11) متهما وفق مواد قانونية مختلفة ضمن مناطق شرقي بغداد".

واضاف البيان ان "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر وبالاشتراك مع مفارز من الاستخبارات والأمن الوطني نفذت واجب بحث وتفتيش في (قرية الكسك) جنوبي بغداد تمكنت خلاله من العثور على كدس من الأسلحة والاعتدة من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية، تحتوي على (3) سبطانات مختلفة الاحجام مع (60) اطلاقة أحادية مختلفة العيار وقنبرة هاون واحدة عيار ٦٠ملم، مخبأة تحت الأرض، تم رفعها بدون حادث".

وبحسب البيان، تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على (19) متهما يحملون جنسيات اجنبية مخالفين لشروط قانون الإقامة، و(3) متهمين أطراف مشاجرة ومتهم بتعاطي مواد مخدرة ضبط بحوزته على (7) غم من مادة الكرستال المخدرة ضمن مناطق شرقي بغداد، فضلا عن ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.