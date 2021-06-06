الإطاحة بخلية إرهابية نائمة تقدم الدعم لداعش في كركوك

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على اربعة ارهابيين كخلية نائمة ينشط عملها في محافظة كركوك تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش".وأشارت إلى أنهم "اشتركوا بعملية مايسمى الضباب الارهابية ضد القوات الامنية قبل عمليات التحرير ونصب سيطرات وهمية في منطقتي داقوق والرشاد"، مبينة أنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".في السياق، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات أيضا من ضبط كدس للعتاد في منفذ الوليد الحدودي ضمن محافظة الانبار من مخلفات داعش الإرهابي احتوى (٣٠ ) عبوة ناسفة مختلفة الانواع تم تفجيرها تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي، بحسب البيان.