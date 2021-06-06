اعتقال "إرهابي" وضبط حزام ناسف وصواريخ في ديالى ونينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال "إرهابي" وضبط حزام ناسف وصواريخ في محافظتي ديالى ونينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "وفقا لمعلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع لمفاصلها الاستخبارية في قيادتي عمليات ديالى وغرب نينوى، اكدت تواجد احد الارهابيين في ديالى ووجود اسلحة واعتدة وصواريخ وحزام ناسف في قواطعهم".

وأضافت أنه "تم على اثرها توجه مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرق الخامسة والخامسة عشرة وباسناد من الفوج الرابع لواء ١٩ والفوج الاول لواء ٢١ من ضبط كدسين للعتاد ضمت حزاماً ناسفاً، و٥ كغم من مادة الC4و٢ كغم من مادة الTNT ، و٣٥ قنبرة هاون مختلفة العيارات ، و٢ صاروخ كراد و٤ صواريخ كاتيوشا وركائز للهاونات عدد ٣، فضلا عن ٣ حشوات قاذفة وسبطانة هاون وعلبة عتاد bkc".

ولفتت الى أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة والفوج الثاني اللواء الرابع تمكنت من القاء القبض على ارهابي في مندلي بديالى، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".