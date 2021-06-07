بعد 15 يوما على تنفيذهم الجريمة.. القبض على منفذي تفجير مفخخة في نينوى

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣ انفجرت عجلة مفخخة في حي التأميم بمحافظة نينوى راح ضحيتها عدد من المواطنين العزل، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفارزنا العاملة في محافظة نينوى".واضاف البيان انه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المجموعة الارهابية المنفذة للعملية الاجرامية والمكونة من ثلاثة ارهابيين مع ضبط وكرهم الذي تم فية تفخيخ العجلة مع المواد المستخدمة بعملية التفخيخ، وتبين من خلال الكشف الميداني لطريقة التفخيخ ان مرتكبي الجرم الشنيع لم يستخدموا الطريقة التقليدية باستخدام المواد المتفجرة كل( (TNTاو C4او المخلفات الحربية، انما تم استخدام قناني اوكسجين التبريد و قناني الكاز و البانزين".واشار الى انهم "من عوائل معروفة بولائهم لعصابات داعش ومطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".ولفت البيان الى أنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".