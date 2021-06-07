نجدة بغداد تحصي واجباتها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز نجدة الاعظمية تمكنت من القبض على سارق ضمن الخط السريع، جاء ذلك خلال تجوال دورية النجدة حيث تمت مشاهدة شخص يقود دراجة نارية بوضع يجلب الشك، وعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية والقبض عليه ولدى التأكد منه تبين قيامه بسرقة الدراجة من منطقة سبع ابكار، وتم تسليمه الى مركز الشرطة اصوليا".واضافت انه " تم القبض على متهمين بحوزتهما سلاح غير مرخص "مسدس" وآلة جارحة ضمن مناطق متفرقة من قبل دوريات نجدة بغداد الجديدة والكندي".واشارت المديرية الى ان "مفارز النجدة تمكنت من ضبط عدد من السيارات عليها اشارة حجز ومخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل ضمن مناطق متفرقة، فضلا عن القبض على مخمورين ومتسولين"، موضحة انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".