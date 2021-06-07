حملة واسعة لمكافحة المخدرات في عموم العراق.. هذه نتائجها

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قسم مكافحة مخدرات/ الكرخ-شعبة التحقيقات الخاصة، ألقى القبض على (6) متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال ومادة الحشيشة وحبوب مخدرة من نوع كبتاجون، إضافة إلى أدوات التعاطي ومبالغ مالية".من جانبها، ألقى قسم مكافحة مخدرات نينوى، القبض على (4) متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي ومبالغ مالية، بحسب البيان.واضافت المديرية، أن "مفارزها في قسم مكافحة مخدرات البصرة القت القبض على متهمين اثنين لحيازتهما مواد مخدرة، فضلا عن تمكن قسم مكافحة مخدرات ميسان من القبض على (4) متهمين وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (760) حبة مخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".وأشارت إلى "إحالة جميع المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات".