اعتقال قيادي في "داعش" غربي نينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" غربي نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بتنسيق معلوماتي مشترك مابين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ واستخبارات مكافحة ارهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ تم القبض على الارهابي المكنى (ابو الياس) المسؤول الاداري لما يسمى بـ(فرقة عين جالوت) التابعة لما كانت تسمى ولاية الجزيرة".

وأضافت أنه "جرى مداهمة منزله في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى والقبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".