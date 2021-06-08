شرطة بابل توضح بشأن هروب سجناء من "الحلة الاصلاحي"

نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، الانباء المتداولة بشأن هروب سجناء من سجن الحلة الاصلاحي.



وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "بعض صفحات التواصل الأجتماعي (الفيس بوك) ومستخدمي الانترنت تناقلت منشور تناول انباء عن هروب سجناء من سجن الحلة الاصلاحي واستنفار امني وسيطرات تملئ الشوارع الان ".

واضاف، البيان، أن "قيادة شرطة بابل تود أن تبيّن بأن لاصحة لهذا الخبر والخبر كاذب"، لاقتا الى ان "هناك ممارسة أمنية وسيطرات إعتراضيه بعد منتصف الليل لفرض الأمن ضمن المحافظة ".

ودعت الشرطة بحسب البيان الى "توخي الحذر وعدم الأنجرار لهكذا إشاعات".