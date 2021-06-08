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بالفيديو: الأرض السوداء تكبد داعش خسائر فادحة

أمن

2021-06-08 | 04:33
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بالفيديو: الأرض السوداء تكبد داعش خسائر فادحة

المصدر:
السومرية
357 مشاهدة

تكبد تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر كبيرة في عملية سميت بالأرض السوداء نفذت بالاشتراك ما بين جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة في أولى عمليات المراكز المشتركة بين بغداد وأربيل.

الارض السوداء هي اولى عمليات المراكز المشتركة مابين جهاز مكافحة الارهاب وقوات البيشمركة لتأمين المناطق المحاذية لإقليم كردستان وقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، اذ تمخضت العملية عن تدمير تسعة أوكار ما بين كهوف ومضافات وقتل من فيها من العناصر الإرهابية.

قيادة العمليات المشتركة اكدت ان داعش تكبد خسائر كبيرة في عملية الأرض السوداء التي انطلقت فجر الأحد بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش، اذ اعلن المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي ان القوة الجوية وجهت خمس ضربات جوية استهدفت خلالها أوكار "داعش"، ليتقدم بعدها جهاز مكافحة الإرهاب ترافقه قوات البيشمركة شمال شرق قضاء طوزخورماتو شمالي صلاح الدين ، بتجحفل القوات التي تمكنت من تدمير عدد من المضافات والكهوف والاستيلاء على أسلحة في محور البيشمركة ودراجات نارية وعجلات. واكد اللواء يحيى رسول انه في محور جهاز مكافحة الإرهاب كان هناك عمل كبير من خلال السيطرة على معمل للتفخيخ وتصنيع العبوات الناسفة، ومطاردة وملاحقة جيوب التنظيم الإرهابي التي كانت متواجدة في تلك المنطقة.

وكشف جهاز مكافحة الارهاب ان الارض السوداء كانت باسناد جوي من طائرات "إف- 16" وطيران الجيش والإسناد الاستخباري من طيران التحالف الدولي . اذ اعلن الناطق الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان ان قواته نفذت إنزالا جويا في منطقة "بلكه" التي تفصل بين بلدة كفري وقضاء الطوز قريبا من حدود الإقليم مع المركز،  وكانت حصيلة هذه العملية تدمير خمسة كهوف واربع مضافات وتأمين المنطقة بشكل كامل.

وتحاول الخلايا الارهابية بين الفينة والاخرى ايجاد ثغرة امنية لاستهداف المدنيين آخرها كان تفجيرا استهدف منطقة الكاظمية الذي اكدت خلية الاعلام الامني القبض على منفذيه.
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