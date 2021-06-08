Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مصرع شخصين وإنقاذ خمسة آخرين باندلاع حريق وسط بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

عمليات بغداد تعلن عن حصيلة "دسمة" لممارساتها الامنية خلال 24 ساعة (صور)

أمن

2021-06-08 | 05:04
عمليات بغداد تعلن عن حصيلة "دسمة" لممارساتها الامنية خلال 24 ساعة (صور)
255 مشاهدة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة.

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الأبطال في قيادة عمليات بغداد من ضبط مواد شديدة الانفجار، أعتدة وأسلحة غير مرخصة خلال عمليات بحث وتفتيش".
 
واضاف البيان، أن "قوة من اللواء (22) في فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد تمكن من ضبط (20) لتر من المواد المتفجرة، وصاروخ RBG7، من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو علوان غربي بغداد"
 
واشار الى، أن "قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من ضبط (5) بنادق كلاشنكوف، و(6) مسدسات، و(٥٣٠) اطلاقة عتاد بندقية كلاشنكوف مع (14) مخزن عتاد، (40) إطلاقة عتاد سلاح BKC، ودرع نسيجي واحد، في منطقة حي الجهاد."
ولفت البيان الى، أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة واخر بتزوير العقود المرورية، وضبط مواد غذائية مخالفة للتعليمات الصحية".
 
وأفاد بـ"اعتقال (10) متهمين من قبل قواتنا في الفرقة الأولى شرطة اتحادية بينهم متهم وفق المادة 28/ مخدرات، في حين تمكنت قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين بتعاطي المواد المخدرة في منطقة الزعفرانية، ومتهم ثالث في منطقة الكرادة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية".
وتابع البيان، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين بالتزوير، وانتحال صفة رسمية، ومتعاطين للمواد المخدرة، وضبط مواد مخدرة، واسلحة غير مرخصة".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:18 | 2021-06-08 06:18
06:11 | 2021-06-08 06:11
06:08 | 2021-06-08 06:08
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد حسم ملف المراحل غير المنتهية
30.47%
06:22 | 2021-06-06
التربية تحدد موعد حسم ملف المراحل غير المنتهية
06:22 | 2021-06-06
الدولار يسجل ارتفاعا غير مسبوق في الاسواق المحلية العراقية
23.11%
02:59 | 2021-06-07
الدولار يسجل ارتفاعا غير مسبوق في الاسواق المحلية العراقية
02:59 | 2021-06-07
مقترح جديد بشأن حظر التجوال الجزئي
15.39%
13:30 | 2021-06-06
مقترح جديد بشأن حظر التجوال الجزئي
13:30 | 2021-06-06
تعليق جديد من الصحة بشأن الحظر الجزئي
11.44%
13:08 | 2021-06-07
تعليق جديد من الصحة بشأن الحظر الجزئي
13:08 | 2021-06-07
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
10.2%
09:04 | 2021-06-06
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
09:04 | 2021-06-06
التربية تعلق بشأن الدخول الشامل لامتحانات الصفوف المنتهية
9.39%
15:44 | 2021-06-06
التربية تعلق بشأن الدخول الشامل لامتحانات الصفوف المنتهية
15:44 | 2021-06-06
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.