صوت انفجار وسط بغداد.. مصدر يبين طبيعته

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بسماع صوت انفجار وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن مقتربات منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد، كان عبارة عن انفجار سخان داخل شقة سكنية".

